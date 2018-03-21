Народные депутаты, по сути, имеют статус феодалов - Москалюк

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Депутаты поддержали законопроект, запрещающий входить в Верховную Раду с оружием. За такое решение проголосовали 263 нардепа.

Документом предусматривается запретить ношение оружие в зданиях, где работает парламент, правительство и президент Украины, а также иные органы государственной власти. При этом право на ношение оружия оставляется за сотрудниками государственной охраны и ведомств, обеспечивающих безопасность в указанных зданиях. В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк напомнил, что обыскивать при этом парламентариев нельзя.

В Украине должно быть изменено понимание депутатского иммунитета, потому что сейчас нардепы, по сути, имеют некий феодальный статус со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал эксперт общественной организации «Слово и дело», кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"В законе Украины о статусе народного депутата надо раз и навсегда ответить на вопрос, что означает это понятие неприкосновенности. И, в том числе, внести изменения в УПК. А осуществлять обыск народного депутата — я не вижу в этом ничего крамольного. Когда мы говорим, что депутатский иммунитет должен существовать для того, чтобы невозможно было привлечь депутата по политическим мотивам, это же я могу понять. Но почему нельзя, например, осуществлять обыск депутата, как это может быть связано с политическими мотивами?

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Здесь есть такая проблема еще и ментального характера, которая имеет свои корни еще из прошлого, потому что, по сути, статус депутата у нас — это такой феодальный по большому счету статус со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Вообще надо говорить о том, что у нас должно быть изменено и понимание депутатского иммунитета", — отметил Москалюк.

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием.