В Одессе задержали иностранцев и изъяли арсенал оружия

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли пулемет, автомат и боеприпасы во время обысков по делу о похищении человека в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, правоохранители расследуют уголовное дело о преступной группе, подозреваемой в похищении человека, грабежах и вымогательстве.

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В рамках расследования задержаны четыре иностранца.

"Среди изъятого пулемет Горюнов, пакеты с патронами различных калибров, автомат АКС 5,45 и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловая шашка и тому подобное", — говорится в сообщении.

Ранее неизвестных на четырех автомобилях, на которых они ехали в сторону Закарпатья со стороны Львовской трассы Киев — Чоп, задержали силовики полиции и СБУ, которые в эти дни работают в усиленном режиме.