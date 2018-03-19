Эксперт об использовании нелегального оружия на бытовом уровне

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне в Деснянском районе Киева на остановке общественного транспорта мужчина бросил взрывное устройство в полицейских, предположительно, гранату. На данный момент обстоятельства инцидента неизвестны.

В результате взрыва повреждены патрульный автомобиль, торговый киоск и павильон на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, работники полиции не пострадали. В патрульной полиции пока не готовы предоставить комментарии по этому поводу.

Ситуацию с нелегальным оружием в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

(текст публикуется на языке оригинала)

В чому проблема розповсюдження і обігу незаконного зброї — це прогалина з боку ВСУ, діряві кордони, недостатній контроль за тими людьми, які можуть зберігати цю зброю?

— Наразі факторів дуже багато. І серед них є ті, які ви перерахували, і в теперішній час дуже багато зброї, саме вибухівки до нас потрапляє з зони АТО. Дуже багато колишніх працівників АТО привозять додому як стрілецьку зброю, набої, так і вибухівку. І неодноразово я читаю про випадки, коли правоохоронці виявляють у бійців АТО саме вибухівку. І останнім часом почастішали випадки застосування не безпосередньо стрілецької зброї, а саме гранат та ручних протитанкових гранатометів. Вся ця зброя до нас іде із зони АТО, вже не із армійських складів, як було до початку АТО, а саме з зони АТО. Чому вона потрапляє? Через недостатній контроль певною мірою. Але звісно, що ми не можемо перекрити абсолютно всі шляхи і не можемо оглядати абсолютно всіх людей і абсолютно всі автомобілі. Тут має більш активно працювати саме агентурний напрямок в діяльності як в поліції, так і в СБУ і військовій контррозвідці. Можливо, не все перекривається, питання саме до них. Але зброя вся йде саме звідтіля.

Є якісь загальні методи роззброєння населення?

— Наприклад, якщо говорити про встановлення металошукачів — на вході в "Оушен Плаза" на Либідській металошукачі стоять. І біля металошукачів стоять охоронці. Тобто цей торговий бізнес-центр в такому напрямку працює. Це я для прикладу приводжу. А загалом по державі як цим займається поліція? Поліцейські займаються превентивною діяльністю. Двічі на рік в них є місячники добровільної здачі зброї і боєприпасів, під час яких вони гарантують громадянам, що якщо вони здадуть добровільно зброю, боєприпаси, то вони за це не понесуть ніякої відповідальності. А у випадку, якщо зброя не є нарізною, автоматичною, то навіть можуть на себе зареєструвати, якщо в них немає протипоказань психічних.

Основними виконавцями в плані роззброєння населення та пошуку каналів незаконних розповсюдження зброї є СБУ. Дивлячись з того, як у нас часто застосовують вибухівку саме під час конфліктів, навіть не під час нападів, а саме під час побутових конфліктів, хтось кинув на подвір'я сусіду гранату, чи хтось з гранатомету вистрілив в ресторан, тут саме недоопрацювання з боку СБУ. Вони мають активізувати напрямок роботи по цим питанням. Але як він активізується, левову роботу в цьому напрямку мають робити саме інформатори. Інформатори — це агенти під прикриттям, які збирають інформацію, які є засланими, фактично, в кримінальні структури, і на підставі наданої ними інформації працівники СБУ і Нацполіції проводять виїмку цієї зброї і затримання осіб, які її переховують чи розповсюджують. Разом з тим, не можна відкидати і такий важливий фактор, як участь громадськості в цих питаннях. Тому що якщо громадяни будуть пильними, вони завжди будуть помічати, що є підозрілі люди, які перевозять підозрілі вантажі, і можуть про це інформувати поліцію. І поліцейські будуть в таких випадках діяти. Тобто громадськість має приймати і участь в цьому також.

Яка відповідальність за незаконне зберігання вибухових пристроїв?

— За незаконне зберігання як вибухових пристроїв, так і зброї відповідальність невелика — від 3 до 5 років позбавлення волі. Але якщо ця зброя буде використана не тільки з хуліганських мотивів, якщо по факту використання зброї буде порушена справа за статтею "тероризм" чи "замах на вбивство", там вже відповідальність росте від 10 до 15 років позбавлення волі.

Яких наслідків чекати від інциденту в Деснянському районі?

— Я сподіваюся, що не скажуть, що це хуліганство. Це дуже добре, що не постраждали поліцейські. Мабуть, вони встигли заховатися за машину, тому що я так читаю, що пошкоджений сам автомобіль та сама зупинка громадського транспорту. Взагалі тут може бути кваліфіковано як і замах на вбивство, оскільки була кинута граната саме в поліцейських.

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Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявлял, что легализация оружия уравняет шансы преступников и простых украинцев.

Кроме того, он отметил, что власти блокируют легализацию оружия, поскольку себя им уже обеспечили.