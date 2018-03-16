Недоросли - безжалостные ублюдки, малолетние убийцы и насильники

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Какое зерно посеешь, такой урожай и соберешь. В Украине подрастает новое поколение — жестокое, циничное, наглое, безжалостное. С одной стороны, такие кадры нужны для дестабилизации ситуации разными политсилам, которые специально обучают подростков жестокости и гарантируют безнаказанность. С другой стороны, от них прежде всего пострадают близкие и обычные граждане, потому что свое мастерство они оттачивают на окружающих.

Убили по приказу куратора из зоны

5 марта в ванной комнате собственной квартиры в Ингульском районе Николаевской области было обнаружено тело 39-летнего хозяина. По заключению экспертов, мужчину утопили, а перед этим изнасиловали. По обстановке в квартире полицейские сделали вывод, что накануне убийства у хозяина были гости, которые заметно наследили и вынесли из квартиры все ценное. Более того, в его почте осталась довольно интимная переписка с молодыми людьми, что помогло полиции быстро выйти на след подозреваемых, которыми оказались трое несовершеннолетних — одному из которых было 16, двум по 17 лет.

Как оказалось, подростки приехали в Николаев несколько месяцев назад из Луганской области якобы на учебу. На самом деле, в городе они скрывались от правоохранителей. На родине их разыскивали за изнасилование и убийство местного жителя.

Но, самое ужасное в том, что два убийства они совершили по указанию и по инструкции своего друга по Интернет-переписке. А этим другом оказался 44-летний пожизненно осужденный за убийства и изнасилования отбывающий наказание в колонии Днепропетровской области.

Год назад подростки познакомились в интернете с извращенцем, который постепенно нашел слабые места парней, на которые и начал давить. Очень быстро молодые и неокрепшие умы попали под его полное влияние, а спустя время насобирался компромат на малолеток — пацаны опрометчиво отсылали зэку свои интимные фотографии, делились своими тайными желаниями. Когда один из парней решил прервать связь, "друг по переписке" пригрозил выдать все его тайны и тот передумал.

Скучающий за решеткой пожизненник сочинял для малолеток разные задания. Сегодня известно, что он приказал им изнасиловать мужчину и снять оргию на видео, что они и сделали. А, чтобы замести следы — убить несчастного, ограбить и на эти деньги уехать в другое место из Луганской области. Так малолетки и сделали.

Оказавшись в Николаеве, они выполняли приказ своего куратора — нашли представителя ЛГБТ, договорились с ним о встречи, сняли оргию на телефон и отправили другу в колонию. Приказ убить поступил парням по телефону после плотских утех. Подростки еще и ограбили убитого, забрали технику и банковскую карточку, с которой сняли 7 тысяч гривен.

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Полиция сейчас проверяет причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений не только на территории Луганской и Николаевской областей, но и других регионов. Как бы там ни было, ребята уже натворили на две тяжкие статьи уголовного кодекса "Разбой" и "Умышленное убийство". А вот наставник и генератор идей за зверства своих подопечных наказан не будет — осужден на пожизненное. У него даже мобильный не отберут, и его жертвами станут следующие доверчивые дураки.

Жестокость — норма времени

Жестокие преступления подростки совершают играючи, не задумываясь о последствиях. В Павлограде ученик 11 класса зарезал семью соседа. Без причин он набросился на 30-летнего хозяина дома, который открыл ему дверь. Убил четырехлетнего ребенка и ранил беременную хозяйку. Подросток, как утверждают в полиции, уже не раз преступал закон до этого, но ему все сходило с рук.

А под Киевом банда подростков держит в страхе Обуховский район. Несовершеннолетние спортсмены, которые периодически устраивают налеты на дискотеки, клубы, громят все и избивают всех подряд, называют себя "бандой боксеров". Но им все время удается выйти сухими из воды. На них никто не заявляет — боятся. Последний раз они ворвались в дом культуры в селе Старые Безрадичи, где избили подростков, детей и молодых людей. Разломали мебель.

Как рассказывает РИА Новости Украина заведующий отделом психологических расследований киевского НИИ судебной экспертизы Юрий Ирхин, вся проблема в информационной политике, сконцентрированной на насилии в Украине.

"На телевидение, в Интернете отсутствует какая-либо цензура. При том что у нас существует масса "рад" по телевидению, по радио и прочее, они работают бестолково и на неправильную идеологию. Сегодня любой жестокий контент в легкой доступности, стоит только включить телевизор или компьютер, а там только убийства, насилие, горе и печаль. Никакого позитива. Насилие и жестокость стали нормой по умолчанию", — подчеркивает психолог-криминалист.

Агрессия подростков — это либо отсутствие воспитания, либо неправильное воспитание родителями. Те, кто с рождения подвергался усиленному вниманию со стороны родителей, те не "отбиваются от рук" и не совершают преступления. Школа воспитанием не занимается. Она с 1986 года дает только знания — задача школы дать новую информацию. Формирование личности лежит на родителях, на окружении, отмечает Юрий Ирхин.

"Полиция работает по реактивному принципу — она реагирует на случившееся. Профилактикой она, увы, не занимается уже. Поэтому убийства, насилия совершенное подростками — это само собой разумеющееся на сегодня. И, чтобы хоть как-то подавить агрессию, надо на уровне правительства создавать систему, формировать идеологию. К сожалению, даже многие патриотические организации сегодня прививают культ насилия, обучая подростков стрельбе, борьбе. К сожалению, у нас нет образцов для подражания, кроме успешной силы. Силы, которая пробивает себе дорогу к успеху. Глубокими знаниями в нашей реальности будущее себе не обеспечишь, только силой. Это все понимают. И неудивительно, что подростки создают бригады и совершают криминал. Сейчас идет криминализация структур управления и нужны новые бойцы", — констатирует Юрий Ирхин.

К сожалению, с этим надо смириться, так как нас ждут времена похуже.