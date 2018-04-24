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    Москаль резко ответил блокировщикам трассы Киев - Чоп

    (обновлено: )64302
    По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, он "не поддастся ни на какие ультиматумы или шантаж", а "оценку блокировщикам дороги дадут правоохранительные органы".
    Геннадий Москаль
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Позиция Закарпатской облгосадминистрации относительно создания объединенной территориальной общины (ОТО) вблизи Ужгорода остается неизменной — "мы не дадим уничтожить район, чтобы сделать счастливыми несколько сел", заявил глава ОГА Геннадий Москаль.

    Так глава области отреагировал на то, что жители восьми сел перекрыли международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района. Они требуют от Москаля разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой.

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    "Мэр Ужгорода уже направил письма трем сельсоветам, в состав которых входят восемь сел, с предложением добровольно присоединиться к территориальной общине областного центра. Ведь села прилегают к Ужгороду и по многим позициям составляют с ним единое целое. Однако это предложение остается без ответа, и это доказательство того, что инициаторы перекрытия трассы отстаивают не объединение территориальной общины как таковое, а шкурные интересы", — считает Москаль, позиция которого размещена на его официальном сайте.

    По мнению главы ОГА, протестующие хотят забрать налог на доходы физических лиц двух крупнейших бюджетообразующих предприятий района, "обрушив финансовую систему Ужгородщины".

    "Мы на такой шаг не пойдем, а оценку блокировщикам дороги дадут правоохранительные органы. На прошлой неделе главы трех сельсоветов были предупреждены об уголовной ответственности за перекрытие дороги", — подчеркнул Москаль, добавив, что ОГА "не поддастся ни на какие ультиматумы или шантаж".

    facebook.com/Tysa1news
    Блокирование международной трассы Киев - Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области

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