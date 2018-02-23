Москаль отказался извиняться перед Супрун: за базар надо отвечать

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль не намерен приносить извинения и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун за ругань в ее адрес, об этом губернатор написал на своем сайте.

Ранее Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун. Такую реакцию у него вызвали ее слова о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения. На следующий день извинений от губернатора потребовали премьер Владимир Гройсман и межфракционное объединение женщин-депутатов Верховной Рады.

"Первая должна просить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации о Закарпатье. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня", — так озаглавлен пост Москаля на сайте.

Он считает себя вправе матерно обратится к главе Минздрава из-за того, что ее слова не соответствуют действительности. "За базар надо отвечать", — Москаль снова решил использовать идеоматическое выражение.

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"Согласно пункту 4 статьи 277 Гражданского кодекса Украины, опровержения недостоверной информации осуществляется лицом, которое распространило информацию. Такого опровержения госпожа Супрун, к сожалению, не сделала. Поэтому мои высказывания на сессии областного совета, — это право на ответ, предусмотренное пунктом 1 статьи 227 Гражданского кодекса Украины. Я выразил Ответ способом, который считал нужным. Если госпожа Супрун считает, что задета ее честь, достоинство и деловую репутацию, она может обратиться в суд, который назначит лингвистическую экспертизу моим высказыванием. Как говорили бывшие донецкие, "базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать". Поэтому первая должен попросить прощения госпожа Супрун за распространение негативной и недостоверной информации. Если ее извинения будут искренними, тогда они будут и от меня. Если же госпожа Супрун промолчит, молчать и я", — сказано на сайте главы Закарпатской ОГА.

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Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Москаль должен быть уволен за свои слова: "Если в Администрации Президента и в Кабинете Министров есть Мужчины, то завтра Москаль должен быть уволен!", — написал замминистра в Facebook.