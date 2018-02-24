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    Москаль обвинил Минздрав в "дремучем непрофессионализме" и обратился в ГПУ

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (128)

    (обновлено: )1242181
    Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в регионе было остановлено распространение кори.
    Геннадий Москаль
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинили руководство Министерства здравоохранения в "дремучем непрофессионализме" и заявил, что Кабмин "ищет блох" после поставок вакцин против кори из Венгрии в качестве гуманитарной помощи.

    Геннадий Москаль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом

    Заявление Москаля опубликовано в субботу, 24 февраля на его сайте.

    Скандал вокруг вакцин из Венгрии возник после заявление и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что присланные прививки были контрабандными. В ответ Москаль нецензурно обозвал Супрун, а в последствии отказался извинятся перед ней, несмотря на просьбы главы правительства Владимира Гройсмана.

    Глава Закарпатья сообщает, что у него запросили данные о процедуре поставок прививок из Венгрии.

    "Теперь вместо того, чтобы выяснить причины некомпетентности руководства МОЗ, которое не обеспечивает регионы необходимыми медпрепаратами, Кабмин взялся "искать блох" в вакцинах от кори, которую Венгрия передала нам в качестве гуманитарной помощи. Вчера (23.02) из Минсоцполитики поступило письмо о срочном предоставлении документов по принятию решений о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах. Кроме того, из неофициальных источников мне стало известно, что Госпогранслужба также взялась проверять доставку Венгрией вакцины против кори. Никаких секретов здесь нет и быть не может, запрашиваемые Минсоцполитики документы в свободном доступе на сайте Закарпатской ОГА (для чиновников, которые не умеют пользоваться интернетом, предоставляем их ниже). Однако сам факт проверки — очень красноречивый", — возмущен губернатор.

    Он подчеркнул, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в области было остановлено распространение кори.

    "Правительство должно сделать жесткие выводы и наказать МОЗ за бездеятельность. Вместо этого руководитель МОЗ назвала гуманитарный груз из Венгрии контрабандой, а Минсоцполитики взялось проверять, правильно ли вакцина доставлена ​​в Закарпатье. Так каким еще словом нужно назвать наших чиновников, чтобы точно охарактеризовать их сущность? Все материалы на получение Закарпатьем вакцины я направляю для независимой проверки в Генеральную прокуратуру Украины — пусть она сделает выводы о правильности действий ОГА и МОЗ. И привлечет МОЗ к ответственности за дремучий непрофессионализм и преступную бездеятельность, в результате которой мы вынуждены спасать своих граждан за счет гуманитарной помощи. Надежд, что это сделает само правительство, нет никаких", — резюмировал Москаль.

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