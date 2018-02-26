На меткомбинате Алчевска запустили вторую доменную печь - ЛНР

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости Украина. Вторую доменную печь запустили на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в понедельник журналистам министр промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич.

В феврале 2017 года Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Киева. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре на предприятии была запущена доменная печь №5, АМК вновь начал работу.

"По Алчевскому медкомбинату было много разговоров, что он не запустится. Сегодня функционируют уже две доменных печи, выплавка уже происходит. Сегодня выплавлено уже около 16 тысяч тонн чугуна (с начала года, — ред.)", — сказал Божич

Он добавил, что в ЛНР продолжается работа по запуску крупных промышленных предприятий, покупатели на продукцию этих предприятий уже определены.