Тука: Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, кроме политических заявлений и дипломатических демаршей, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Во вторник правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.

"К сожалению, ничего (не может сделать Киев — ред.), если быть честными и откровенными, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений, к сожалению, ничего", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина", комментируя передачу острова Тузла в собственность России.

Он отметил, что РФ в среднесрочной перспективе получит контроль над судоходством в Керченском проливе.

Тузлинская коса — коса в Керченском проливе, когда-то полностью примыкала к Таманскому полуострову, однако в 1920-х годах от нее отделился остров Тузла. Ныне коса состоит из длинного вытянутого острова и идущей от Таманского полуострова насыпной дамбы, соединившей более мелкие островки. Отделенная проливом западная часть косы административно относится к республике Крым, а восточная часть, соединенная с материком, — к Краснодарскому краю. Во время нахождения Крыма в составе Украины вокруг острова Тузла возник территориальный спор. С воссоединением Крыма с РФ Керченский пролив перестал быть предметом переговоров с Украиной.