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    Политика

    Тука: полномочия силовиков расширили, но они же не душевнобольные люди

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (517)

    (обновлено: )15311
    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий, законом о деоккупации Донбасса действительно не предусмотрена ответственность за совершение определенных действий военными.
    Георгий Тука. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. За три дня Операции объединенных сил, в которой действуют расширенные полномочия военных, они не выбили никому дверь, не ворвались домой и не забрали авто, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя положения "закона о деоккупации". 

    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО
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    "Я согласен с некоторыми мнениями о качестве закона о деоккупации. Об этом говорили практически все международные организации, которые сотрудничают с Украиной. В частности, речь идет о расширении полномочий силовиков. В отличие от закона о военном положении, эти полномочия выписаны довольно абстрактно, и действительно законом не предусмотрена ответственность за совершение определенных действий", — отметил Тука в эфире телеканала ZIK.

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    В то же время замминистра считает, что следует исходить не из того, что написано, "а из реального положения нашей жизни".

    "Наши военнослужащие — это не душевнобольные люди. Уже третий день продолжается операция в новом формате, но пока ни у кого автомобиль не забрали, дверь не выбили, домой не зашли", — отметил он.

    Тука также напомнил, что "в Совете национальной безопасности и обороны писался первый вариант законопроекта, который был проголосован в первом чтении".

    "Но тот вариант, который проголосован в зале Верховной Рады и стал законом, писался в профильном комитете господина Пашинского. А разница между ними настолько существенная, что даже невозможно сравнить то, что было проголосовано в первом чтении, и то, что было вынесено на финальное голосование", — подчеркнул заместитель министра.

    Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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