наверх
24.01.201817:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Тука анонсировал изменение одного правила перевозки товаров в Л/ДНР

    (обновлено: )175
    Власти Украины планируют пересмотреть максимальную стоимость товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил Георгий Тука.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что власти Украины намерены пересмотреть максимальную стоимость товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе.

    ПАСЕ
    assembly.coe.int
    "Перемога" или "зрада"? Соцсети о резолюции ПАСЕ по Донбассу

    При пересечении линии соприкосновения в Донбассе разрешено перевозить 75 килограммов грузов (до 150 килограммов, если товар приобретён в гуманитарных логистических центрах) на одного человека. Максимальная стоимость товаров не должна превышать 20 тысяч гривен (примерно 700 долларов). Ранее сообщалось, что в начале года наблюдается ослабление курса гривны — за первые недели января украинская валюта подешевела на 1,5% по курсу Нацбанка.

    "В ближайшее время эта сумма (примерно 700 долларов — Ред.) тоже будет пересмотрена в сторону увеличения", — заявил Тука в среду на пресс-конференции.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?