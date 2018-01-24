Тука анонсировал изменение одного правила перевозки товаров в Л/ДНР

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что власти Украины намерены пересмотреть максимальную стоимость товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе.

При пересечении линии соприкосновения в Донбассе разрешено перевозить 75 килограммов грузов (до 150 килограммов, если товар приобретён в гуманитарных логистических центрах) на одного человека. Максимальная стоимость товаров не должна превышать 20 тысяч гривен (примерно 700 долларов). Ранее сообщалось, что в начале года наблюдается ослабление курса гривны — за первые недели января украинская валюта подешевела на 1,5% по курсу Нацбанка.

"В ближайшее время эта сумма (примерно 700 долларов — Ред.) тоже будет пересмотрена в сторону увеличения", — заявил Тука в среду на пресс-конференции.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.