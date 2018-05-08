Javelin как символ утраты украинского суверенитета

Александр Хроленко, военный обозреватель

США запретили украинской армии применять в Донбассе американские ПТРК Javelin. Заявление прозвучало на фоне войсковой операции, которую ведет Киев на юго-востоке Украины, и выглядит как внешнее управление наступательными планами ВСУ.

Госдеп сообщил о доставке Javelin на Украину 30 апреля. В тот же день президент Петр Порошенко с благодарностью подтвердил факт прибытия "долгожданного оружия" и отметил значительное укрепление "нашей боеспособности" и "евроатлантической безопасности".

Осталось непроясненным, почему армия нейтральной Украины укрепляет евроатлантическую безопасность (читай – НАТО), однако торжественность события была омрачена американским требованием не применять Javelin в Донбассе. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил об этом еще в январе. Запрет подтвердил 4 мая замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В этой истории странно не то, что Вашингтон регламентирует применение тех или иных вооружений армией независимого государства, а то, что Киев этим внешним управлением не озабочен. Для приличия надо бы возмутиться, демонстрируя патриотизм. Ведь таким образом поставка американского чудо-оружия теряет всякий смысл.

"Наградное оружие"

Об американских высокотехнологичных противотанковых ракетных комплексах в Киеве говорят не первый год, держа в уме Донбасс. Вся история внедрения ПТРК Javelin в украинскую армию связана с патриотической легендой о противостоянии "государству-агрессору".

Госдепартамент одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним еще в марте. Заметим, 47 миллионов долларов для украинских налогоплательщиков – деньги немалые. И, вот, чудо-комплекс уже в руках украинских военнослужащих, объявлена войсковая операция, но руки оказались связаны. Похоже, Javelin имеет статус наградного оружия, судьба которого – не участвовать в сражениях, а пылиться на полке.

Касаясь былинного противостояния с "государством-агрессором", секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил: "У нас нет военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала своего оружия, и именно поэтому объявление войны… невозможно".

FGM-148 Javelin – лишь один из видов "летального оружия оборонительного характера", которое получает Киев. Ранее Госдепартамент разрешил экспорт на Украину снайперской системы Model M107A1, боеприпасов, запасных частей и принадлежностей на сумму 41,5 миллиона долларов. Отдельная история – лицензионные канадские штурмовые винтовки. Вроде бы, перевооружение украинской армии идет успешно, но если все оружие американского производства будет стрелять или бездействовать исключительно по распоряжению Вашингтона, исчезнет смысл существования ВСУ и украинской государственности. Разве что Пентагон планирует использовать украинскую армию с оружием США на Ближнем Востоке или в Африке.

Читайте также: О хитростях применения Javelin в Донбассе

Полет в обратном направлении

Комплекс Javelin с одной ракетой стоит 165 тысяч долларов США. Для чего же миллионам долларов пылиться на полке? Укрепляя потенциал ВСУ (а также армии стран Балтии или Грузии), Соединенные Штаты пытаются руками ближайших соседей давить на Россию.

Авантюристы от власти в Киеве продолжают надеяться на военное разрешение конфликта в Донбассе. Однако сегодня американцам приходится действовать осторожнее, ведь их оружие нередко стреляет в них самих, как это было в Афганистане (с переносными зенитными ракетными комплексами Stinger) и в Йемене (с танками Abrams). Полет Javelin в западном направлении также не исключается. Вероятно, поэтому против оружейных поставок Киеву выступает большинство европейских политиков. Европейские члены НАТО не желают воевать с Россией за Украину, осознавая последствия для ЕС широкомасштабного военного конфликта на континенте. Москва внимательно наблюдает за происходящим. Весы истории колеблются.

Комплекс FGM-148 Javelin находится на вооружении армии США с 1996 года. Применялся в ходе войны в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах третьего мира. В сражениях с высокотехнологичным противником не замечен.

ПТРК Javelin имеет свои плюсы и минусы, предназначен для поражения тяжелой бронетехники, защищенных объектов на земле и движущихся объектов в воздухе (вертолеты, беспилотники) – на дальности от 50 до 2500 метров (модернизированная версия – до 4500 метров).

Ракета имеет инфракрасную головку самонаведения. Комбинированный прицел оснащен оптикой с четырехкратным увеличением, что позволяет вести борьбу ночью и при плохой видимости.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции