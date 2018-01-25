Хроника 24 января: форум в Давосе, новые требования Венгрии, допрос Парубия

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 24 января, в Давосе стартовал экономический форум, во время которого президент Порошенко обсудил пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, глава МВФ заявила о готовности Фонда поддерживать Украину. Помимо этого в Давосе обсудили транзит газа через Украину. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Всемирный экономический форум в Давосе

Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где стартовал Всемирный экономический форум. Накануне Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС. Помимо этого в Давосе обсудили транзит газа через Украину.

МВФ готов поддерживать Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду провела в Давосе встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила пресс-служба фонда. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард. В свою очередь Порошенко сообщил, что Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

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Байден рассказал о давлении Трампа на Украину

США при президентстве Дональда Трампа меньше давят на власти Украины, чем делали этого во времена правления Барака Обамы. Такое заявление сделал вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете по международным отношениям страны. Он подчеркнул, что во времена президентства Барака Обамы Соединенные Штаты активно сотрудничали с властями Украины касательно антикоррупционных реформ.

Парубий дал показания в суде над Януковичем

Оболонский районный суд Киева провел допрос председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он прибыл в суд в качестве свидетеля обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Спикер ВР заявил, что Янукович находился под влиянием России и положил начало будущей агрессии РФ против Украины, подписав в 2010 году Харьковские соглашения.

Задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова

Подозреваемого в подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова задержали в Румынии. Им оказался экс-руководитель государственного предприятия "Укрспирт", сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос. Он добавил, что организатора арестовали, сейчас проходит экстрадиционная проверка и процедура его возврата в Украину.

Изменился порядок выдачи паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Вблизи линии разграничения в Донбассе начнут изготавливать паспорта граждан Украины, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев.

Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании

Украина должна предоставить юридические гарантии того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он также добавил, что "при отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО".

Сокращения в "ПриватБанке"

В ходе реформирования структуры национализированного "ПриватБанка" планируется сократить его сеть, сообщил глава набсовета финучреждения Энгин Акчакоча. Отмечается, что в начале 2017 года у "ПриватБанка" было 30 филиалов и 2445 отделений в Украине. В течение минувшего года, согласно данным НБУ, количество структурных подразделений "ПриватБанка" выросло с 2240 до 2243.

В Виннице тайно снесли памятник Шевченко, в городе начались протесты

В ночь нa 24 января в Виннице демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни, сообщают местные СМИ. Вместо него городские власти планируют установить композицию "Дерево свободы", которая будет увековечивать пaмять Небесной сотни. В среду утром на месте демонтированного памятника поставили высокий забор. У него собрались до десятка активистов, выступавших против демонтажа гипсовой композиции. Также на месте акции появились правоохранители.

Сена и Рейн вышли из берегов во Франции: Париж затапливает

Из-за дождей и таяния снега реки Сена и Рейн вышли из берегов во Франции. Дожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней. В настоящее время в Париже объявлен "желтый" уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с сильным ветром, дождем и риском подтопления.

Население Украины вскоре существенно сократится

К 2050 году население Украины сократится на 18% и будет составлять 36,42 миллиона человек. Об этом свидетельствуют прогнозы ООН. Согласно данным организации, в 2017 году население Украины (включая Крым) составляло 42,22 миллиона человек. Сокращение населения на 18% к 2050 году является четвертым показателем в мире. Хуже прогнозы лишь по Болгарии (-23%), Латвии (22%) и Молдове (19%).

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Именно 24 января отмечается "сладкий" праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.