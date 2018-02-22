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    Политика

    Тука: Москаль должен быть уволен!

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (119)

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    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Геннадий Москаль должен быть уволен, если "в Администрации президента и в Кабинете министров есть мужчины".
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    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль должен быть уволен, убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

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    "Если в Администрации Президента и в Кабинете Министров есть Мужчины, то завтра Москаль должен быть уволен!" — написал Тука на своей странице в Facebook.

    Facebook Георгия Туки
    Комментарий Георгия Туки об увольнении Геннадия Москаля

    Он не уточнил причину, по которой Москаль должен быть уволен. Вероятней всего, Туку возмутило нецензурное высказывание главы ОГА в адрес министра здравоохранения Ульяны Супрун, которое тот позволил себе, комментируя поставки в Закарпатскую область венгерских вакцин. 

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    Отметим, ранее Москаль весьма скептически высказался о законе о реинтеграци Донбасса, который на днях подписал президент Петр Порошенко. Примечательно, что Георгий Тука, который в свое время сменил Москаля на должности главы Луганской ОГА (летом 2015 года), напротив, приветствовал принятие и подписание документа.  

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