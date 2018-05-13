Триумф Израиля. Яркие моменты финала Евровидения

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.
Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминировала океанская тематика.
Смотрите также: "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения
Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego.
На третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.
Украинец Melovin занял 17 место.