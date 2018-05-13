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    Фотоленты

    Триумф Израиля. Яркие моменты финала Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (184)

    (обновлено: )484
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    Выступление Кипра в финале Евровидения 2018: Элени Фурейра – Fuego
    Певец Уэйлон (Waylon) с песней Outlaw in ‘Em представляет Нидерланды на Евровидении 2018
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    Евровидение 2018: Группа DoReDos - My Lucky Day (Молдова)
    Финалист Евровидения 2018 от Австралии: Джессика Маубой – We Got Love
    Madame Monsieur – участник от Франции на Евровидении 2018
    Финалист Евровидения 2018 от Эстонии: Элина Нечаева – La forza
    Финалист Евровидения 2018 от Литвы: Ева Засимаускайте – When We’re Old
    Клаудиа Паскаль – участник от Португалии на Евровидении 2018
    Финалист Евровидения 2018 от Норвегии: Александр Рыбак – That’s How You Write А Song
    Финалист Евровидения 2018 от Финляндии: Саара Аалто – Monsters
    Финалист Евровидения 2018 от Дании: Расмуссен – Higher Ground
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    Выступление Кипра в финале Евровидения 2018: Элени Фурейра – Fuego
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    REUTERS Pedro Nunes
    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    REUTERS Pedro Nunes
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    REUTERS Pedro Nunes
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    Выступление одесского певца Melovin в финале Евровидения
    REUTERS Pedro Nunes
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    REUTERS Pedro Nunes
    Выступление Кипра в финале Евровидения 2018: Элени Фурейра – Fuego
    Выступление Кипра в финале Евровидения 2018: Элени Фурейра – Fuego
    REUTERS Pedro Nunes
    Певец Уэйлон (Waylon) с песней Outlaw in ‘Em представляет Нидерланды на Евровидении 2018
    Певец Уэйлон (Waylon) с песней Outlaw in ‘Em представляет Нидерланды на Евровидении 2018
    REUTERS Pedro Nunes
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    REUTERS Pedro Nunes
    Евровидение 2018: Группа DoReDos - My Lucky Day (Молдова)
    Евровидение 2018: Группа DoReDos - My Lucky Day (Молдова)
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Австралии: Джессика Маубой – We Got Love
    Финалист Евровидения 2018 от Австралии: Джессика Маубой – We Got Love
    REUTERS Pedro Nunes
    Madame Monsieur – участник от Франции на Евровидении 2018
    Madame Monsieur – участник от Франции на Евровидении 2018
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Эстонии: Элина Нечаева – La forza
    Финалист Евровидения 2018 от Эстонии: Элина Нечаева – La forza
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Литвы: Ева Засимаускайте – When We’re Old
    Финалист Евровидения 2018 от Литвы: Ева Засимаускайте – When We’re Old
    REUTERS Pedro Nunes
    Клаудиа Паскаль – участник от Португалии на Евровидении 2018
    Клаудиа Паскаль – участник от Португалии на Евровидении 2018
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Норвегии: Александр Рыбак – That’s How You Write А Song
    Финалист Евровидения 2018 от Норвегии: Александр Рыбак – That’s How You Write А Song
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Финляндии: Саара Аалто – Monsters
    Финалист Евровидения 2018 от Финляндии: Саара Аалто – Monsters
    REUTERS Pedro Nunes
    Финалист Евровидения 2018 от Дании: Расмуссен – Higher Ground
    REUTERS Pedro Nunes
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    Эрмал Мета и Фабрицио Моро – участники от Италии на Евровидении 2018
    REUTERS Pedro Nunes
    Выступление Кипра в финале Евровидения 2018: Элени Фурейра – Fuego
    REUTERS Pedro Nunes
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    В финале Евровидения 2018 Сальвадор Собрал спел с обладателем Грэмми
    REUTERS Pedro Nunes

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    Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy. 

    Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминировала океанская тематика.

    Смотрите также: "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения

    Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego.

    На третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

    Украинец Melovin занял 17 место.

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