Триумф Израиля. Яркие моменты финала Евровидения

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминировала океанская тематика.

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Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego.

На третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Украинец Melovin занял 17 место.