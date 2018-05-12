Евровидение-2018. Букмекеры дали новый прогноз перед финалом

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.
Букмекеры перед финалом в субботу, 12 мая, дали свежий прогноз международного песенного конкурса Евровидение-2018.
По их мнению, победит представительница Кипра Элени Фурейри, передает Еurovisionworld.
В первую тройку также войдут Нетта Барзилай из Израиля и конкурсант из Ирландии Райан О'Шонесси.
Между тем Melovin — представителю от Украины — пророчат только 20-е место.
Напомним, в субботу, 12 мая, в Лиссабоне состоится финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.