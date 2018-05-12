наверх
12.05.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Евровидение-2018. Букмекеры дали новый прогноз перед финалом

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (172)

    (обновлено: )23920
    В первую тройку войдут Нетта Барзилай из Израиля и конкурсант из Ирландии Райан О'Шонесси. Между тем Melovin - представителю от Украины - пророчат только 20-е место.
    Евровидение-2018
    eurovisionworld.com

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 

    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    instagram.com/big_house_melovin1
    Огненный номер Melovin подарил Украине финал Евровидения
    Букмекеры перед финалом в субботу, 12 мая, дали свежий прогноз международного песенного конкурса Евровидение-2018.

    По их мнению, победит представительница Кипра Элени Фурейри, передает Еurovisionworld.

    В первую тройку также войдут Нетта Барзилай из Израиля и конкурсант из Ирландии Райан О'Шонесси.

    Между тем Melovin — представителю от Украины — пророчат только 20-е место.

    Напомним, в субботу, 12 мая, в Лиссабоне состоится финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Руслан Бортник о праздновании 9 мая в Украине
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах