Евровидение-2018. Букмекеры дали новый прогноз перед финалом

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

Букмекеры перед финалом в субботу, 12 мая, дали свежий прогноз международного песенного конкурса Евровидение-2018.

По их мнению, победит представительница Кипра Элени Фурейри, передает Еurovisionworld.

В первую тройку также войдут Нетта Барзилай из Израиля и конкурсант из Ирландии Райан О'Шонесси.

Между тем Melovin — представителю от Украины — пророчат только 20-е место.

Напомним, в субботу, 12 мая, в Лиссабоне состоится финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.