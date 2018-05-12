Финал Евровидения пройдет в субботу в Лиссабоне. Украина выступит первой

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Победителя Евровидения-2018 назовут в Лиссабоне на финальном концерте, в котором примут участие представители 26 стран.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика.

Две недели делегации из 43 стран готовились к грандиозному шоу, которое состоится в субботу. Исполнители принимали участие в репетициях, раздавали интервью представителям международной прессы, выступали перед жителями португальской столицы в деревне Евровидения на Площади Коммерции и, разумеется, сражались за свое место в финале. К финальному концерту список артистов сократился почти вдвое.

Представители 26 стран выйдут на сцену лиссабонской арены Altice уже в субботу вечером, 12 мая. Двадцать из них участвовали в полуфиналах, а представители пяти стран-организаторов конкурса — Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции автоматически попадают в финал каждый год. Кроме того, к ним присоединяется хозяйка конкурса — Португалия.

Победитель Евровидения-2017 Салвадор Собрал, который в Киеве покорил сердца жюри почти всех стран своей песней Amar Pelos Dois, исполненной на португальском языке, вдохновил многих артистов на то, чтобы приехать в Лиссабон с композициями на родных языках.

Так, зрители финального шоу услышат песни на испанском, французском, венгерском, португальском, словенском и итальянском.

Откроет концерт украинский певец Melovin, участница из Португалии Клаудиа Пашкоал выйдет под восьмым номером. Группа DoReDos из Молдовы выступит под 19-м номером. Закроют концерт исполнители из Италии Эрман Мета и Фабрицио Моро.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал также вышли участники из Норвегии, Сербии, Дании, Нидерландов, Австралии, Швеции, Эстонии, Австрии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Сразу после первого полуфинала фаворитом букмекеров стала участница из Кипра Элени Форейре, которая исполняет песню Fuego. В отличие от нее представитель Норвегии Александр Рыбак немного сдал позиции: до выступления во втором полуфинале победитель 2009 года занимал второе место, но сразу после оказался на девятой позиции.

На вторую строчку рейтинга по сводным данным десяти букмекерских контор поднялась Нетта из Израиля. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленными мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

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Третье место занимает коллектив из Франции Madame Monsieur, который исполняет композицию Mercy, призывающую быть милосердными ко всем людям на земле.

Также в первой десятке оказались представители Литвы, Швеции и Эстонии, Германии, Ирландии и Италии.

Впервые за долгое время финал Евровидения пройдет без участия России. Певица Юлия Самойлова выступила во втором полуфинале с композицией I Won’t Break, но не набрала достаточного количества голосов, чтобы пройти дальше.

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Транслировать финал конкурса в прямом эфире будут три украинских телеканала: "UA: Первый", "UA: Крым", а также "СТБ". Трансляция начнется 12 мая, в субботу, вечером — в 22.00, и продлится до поздней ночи. Обычно голоса подсчитывают приблизительно до двух ночи.