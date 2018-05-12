Руслана намерена снова побороться на "Евровидении"

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Руслана Лыжичко намерена вновь принять участие в конкурсе "Евровидение", она готова выступить уже в следующем году.

Напомним, в 2018 году Украину на музыкальном конкурсе представляет Melovin, который вышел в финал "Евровидения-2018" и откроет его своим номером вечером 12 мая. Руслана является победителем "Евровидения-2004", на котором она исполнила свой хит "Дикие танцы".

"Я жду такого момента. Мне хотелось бы побатлуватися, хотелось бы очень. Это однозначно. Я не хочу оставаться каким-то именем в прошлом, очень хочется актуально для себя эти вызовы принимать это не ради промоушена, не ради напоминания, а именно ради самого вызова. Поможете сама батла", — рассказала Руслана в комментарии "Укринформу".

Перед финалом "Евровидения-2018" украинская певица устроит шоу в Лиссабоне. Ее концерт начнется в Португалии в 20.00 — за два часа до старта финала конкурса.