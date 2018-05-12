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    Культура

    Руслана намерена снова побороться на "Евровидении"

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (171)

    (обновлено: )6201
    "Я не хочу оставаться каким-то именем в прошлом", - заявила Руслана накануне своего шоу перед финалом "Евровидения-2018" в Лиссабоне (Португалия). Украинская певица готова принять участие в конкурсе уже в следующем году.
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    facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Руслана Лыжичко намерена вновь принять участие в конкурсе "Евровидение", она готова выступить уже в следующем году.

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    instagram.com/big_house_melovin1
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    Напомним, в 2018 году Украину на музыкальном конкурсе представляет Melovin, который вышел в финал "Евровидения-2018" и откроет его своим номером вечером 12 мая. Руслана является победителем "Евровидения-2004", на котором она исполнила свой хит "Дикие танцы".

    "Я жду такого момента. Мне хотелось бы побатлуватися, хотелось бы очень. Это однозначно. Я не хочу оставаться каким-то именем в прошлом, очень хочется актуально для себя эти вызовы принимать это не ради промоушена, не ради напоминания, а именно ради самого вызова. Поможете сама батла", — рассказала Руслана в комментарии "Укринформу".

    Перед финалом "Евровидения-2018" украинская певица устроит шоу в Лиссабоне. Ее концерт начнется в Португалии в 20.00 — за два часа до старта финала конкурса.

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