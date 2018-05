Песня, с которой эпатажная певица из Израиля шокировала Евровидение

В этом году Нетта из Израиля победила в национальном конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправится на Евровидение.

Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленными мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

"Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!", — сказала Нетта, получив награду.

"Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика.

Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.