Хроника 13 мая: ДТП с украинскими детьми в Белоруссии, стрельба во Львове

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 13 мая, детская футбольная команда из Украины попала в ДТП под белорусским Каменцем: погиб один ребенок, еще шестеро — пострадали. В этот же день военные атташе и дипломаты осмотрели полигон Нацгвардии, сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по каратэ, а в Тбилиси завершились акции протеста перед парламентом. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ДТП с украинскими детьми в Беларуси

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП под белорусским Каменцем, возвращаясь из соревнований, проходивших в Польше. В аварии погиб один ребенок, шестеро с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Позже в больницу в Бресте перевели всех кроме одного мальчика, который находился в очень тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Полсотни военных атташе и дипломатов осмотрели полигон Нацгвардии

Пятьдесят военных атташе и представителей дипкорпуса иностранных государств в Украине посетили полигон Нацгвардии под Киевом, где расположен Международный центр подготовки подразделений. Гостей ознакомили с основными функциями и задачами Нацгвардии, ее ролью в обеспечении безопасности и обороны государства. Кроме того, подразделения специального и оперативного назначения воссоздали "действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований".

Не только Донбасс: Волкер получил новые полномочия

Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продлили и расширили мандат, сообщила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе. По ее словам, Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой. Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины работал на общественных началах.

Нападение на полицейского и стрельба во Львове

В воскресенье во Львове мужчина подрезал сотрудницу патрульной полиции, напарник пострадавшей открыл огонь по нападавшему. Об этом сообщил в своем Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. Он уточнил, что в 17:24, во время оформления ДТП без пострадавших при участии Skoda Octaviа и Lexus RX, водитель Skoda самовольно пытался покинуть место происшествия и при задержании нанес ножом удар в область живота инспектору патрульной полиции.

В киевском ресторане избили сына Шуфрича

В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба политика в Facebook. Уточняется, что нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

В центре Луцка мужчина поджег себя на концерте ко Дню матери

В центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег. Инцидент произошел вечером воскресенья на Театральной площади. По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина начал дебоширить. Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой. Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала "скорая".

После столкновений в Тбилиси протестующие прервали митинг на неделю

Участники акции в Тбилиси против спецоперации в столичных ночных клубах решили прервать протесты на неделю, заявил один из организаторов Бека Цикаришвили. В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД. Протестующие утверждают, что полиция применила силу против невиновных молодых людей. В воскресенье днем акция протеста молодежи возобновилась.

Выяснилось, что США обещают КНДР за отказ от ядерного оружия

США могут предоставить экономическую помощь КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он повторил, что денуклеаризация КНДР должна быть "полной, верифицируемой и необратимой". В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил: если КНДР согласится избавиться от ядерной программы, то США могут позволить частные инвестиции американских компаний в КНДР.

Теракты в церквях Индонезии

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали. Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява, последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.

Ядерная сделка: Иран выдвинул Европе ультиматум

Иран будет требовать от европейских участников гарантий сохранения ядреной сделки после выхода США из соглашения, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков. Он также отметил, что если европейские участники не предоставят гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

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Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по каратэ

Мужская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по каратэ, который проходит в Сербии, сообщает официальный сайт соревнований. Украинцы одержали победу в финале над сборной Португалии со счетом 3:1. За золотую медаль между собой будут бороться сборные Испании и Турции.

В воскресенье в Украине отметили День матери. День матери — международный праздник. Он официально отмечается в Украине, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. Впервые праздник был установлен Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны его начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.