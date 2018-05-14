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    Политика

    Не только Донбасс. Волкер получил новые полномочия

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    Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой.
    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. 

    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
    Волкер летит в Украину: прогноз на визит
    Спецпредставителю государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продлили и расширили мандат, сообщила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире программы "Завтра" — совместного проекта Радио Свобода и телеканала "112 Украина". 

    По ее словам, Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой.

    Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины работал на общественных началах.

    Как сообщалось ранее, Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине помощь стоимостью 125 миллионов долларов для развития экономики Донбасса. В ближайший вторник в Славянске по этому поводу состоится совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США на Украине Мари Йованович. 

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