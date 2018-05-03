Россияне досматривают все идущие в Украину суда - Госпогранслужба

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины утверждает, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

"Пограничники донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра", — говорится в заявлении пресс-службы Погранслужбы.

По данным ведомства, 30 апреля теплоход, который следовал по маршруту Греция-Украина, во время прохождения Керченского пролива остановил пограничный сторожевой корабль РФ, российские пограничники осмотрели судно.

В погранслужбе Украины также заявляют, что в этот же день российские пограничники остановили для проверки теплоход, следовавший по маршруту Израиль-Украина, а на следующий день — судно, которое следовало по маршруту Италия-Украина.

Ранее помощник главы Погранслужбы Олег Слободян заявлял, что пограничная служба Украины в рамках законодательства будет "немедленно реагировать" на суда, входящие и выходящие из портов Крыма.

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В конце апреля российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, заявили, что намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими.

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.