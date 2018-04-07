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    Пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы

    (обновлено: )26711
    В Погранслужбе сообщили, что мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы, сообщила в субботу пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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    По данным ведомства, в пятницу пограничники заметили на территории РФ неизвестного, который двигался в сторону границы.

    "Охранники государственной границы задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", — говорится в сообщении.

    Пограничники составили на задержанного документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что Погранслужба Украины усиливает контроль на границе на период Пасхи и поминальных дней.

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