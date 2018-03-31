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    Общество

    Погранслужба сообщает о гигантских очередях на границе с Польшей

    (обновлено: )35810
    В Погранслужбе сообщили, что накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.
    На украинской границе
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщает об очередях на границе на въезд на Украине накануне пасхальных праздников, говорится в сообщении пограничного ведомства в субботу.

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    "Накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

    В частности, по данным ведомства, по состоянию на 11.00 субботы перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд на Украину, а перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

    По данным пограничного ведомства, с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

    "Государственная пограничная служба Украины принимает все меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами, обращается к гражданам быть организованными во время пребывания в очередях и не создавать предпосылок для нарушения законодательства, пытаясь объехать других участников движения, и призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границе во время выбора маршрута путешествий", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в очереди возле пункта пропуска Медика на польско-украинской границе погиб 64-летний водитель грузовика, гражданин Украины

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