В Одесской области при странных обстоятельствах погиб пограничник

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда Одесской области попал под поезд во время мониторинга линии государственной границы, от полученных травм он скончался.

"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд", — сообщает Думская со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По данному факту в отряде назначено служебное расследование.

В настоящее время на месте трагедии работает следственная группа Национальной полиции, военная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 70 украинских пограничников погибли с начала АТО в Донбассе, еще 429 получили ранения.