Украинские пограничники усиливают охрану на границе

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе на период Пасхи и поминальных дней, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Госпогранслужба принимает необходимые меры, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы для граждан, в том числе жителям приграничных регионов, в период Пасхи и поминальных дней. В частности, пограничники определили основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного потока. На этих направлениях будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным погранслужбы, для упрощения и ускорения процедур пересечения границы обеспечено непрерывное функционирование "зеленых коридоров", определены дополнительные полосы движения для людей и транспортных средств.

Кроме того, проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, которые проживают в населенных пунктах, граничащих с Российской Федерацией, Белоруссией и Молдавией. По данным ведомства, с 7 по 9 и 15-16 апреля будет упрощен пропуск на отдельных направлениях вне официальных пунктов пропуска, в том числе на временно не работающих КПП.

Напомним, ранее на границе с Польшей, Венгрией и Словакией наблюдались большие очереди из автомобилей.