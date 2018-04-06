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    Украинские пограничники усиливают охрану на границе

    (обновлено: )30
    Как отметили в ведомстве, пограничники определили основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного потока.
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе на период Пасхи и поминальных дней, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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    "Госпогранслужба принимает необходимые меры, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы для граждан, в том числе жителям приграничных регионов, в период Пасхи и поминальных дней. В частности, пограничники определили основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного потока. На этих направлениях будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным погранслужбы, для упрощения и ускорения процедур пересечения границы обеспечено непрерывное функционирование "зеленых коридоров", определены дополнительные полосы движения для людей и транспортных средств.

    Кроме того, проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, которые проживают в населенных пунктах, граничащих с Российской Федерацией, Белоруссией и Молдавией. По данным ведомства, с 7 по 9 и 15-16 апреля будет упрощен пропуск на отдельных направлениях вне официальных пунктов пропуска, в том числе на временно не работающих КПП.

    Напомним, ранее на границе с Польшей, Венгрией и Словакией наблюдались большие очереди из автомобилей.

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