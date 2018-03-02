Фото дня. Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками

В пятницу в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня (на главном фото), задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ.

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В свою очередь украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба (фото ниже), содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года. В ходе выполнения служебного задания в Крыму они "потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу".