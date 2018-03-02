наверх
02.03.201823:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.67- 0.14
  • EUR32.46- 0.28
Рубрики
Ещё
    Общество

    Фото дня. Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками

    (обновлено: )23501
    Украина и Россия обменялись друг с другом ранее задержанными своими пограничниками: украинская сторона вернула Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, а российская - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
    Встреча освобожденных пограничников Игоря Дзюбака (слева) и Богдана Марцонь (справа) в Главном военном-медицинском клиническом центре в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    В пятницу в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня (на главном фото), задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ.

    Смотрите также: Теплая встреча освобожденных украинских пограничников на родине

    В свою очередь украинская сторона вернула российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба (фото ниже), содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года. В ходе выполнения служебного задания в Крыму они "потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу".

    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    Передача украинской стороной России в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нафтогаз Украины
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?