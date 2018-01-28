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    На берегу Азовского моря замерзли аттракционы в аквапарке

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (153)

    (обновлено: )73413
    Морозы дошли и до украинских курортов на берегу Азовского моря. Аттракционы в одном из крупнейших аквапарков Украины в курортном поселке Кирилловка также замерзли.
    Замерзший акварпарк в Кирилловке (Запорожская область)
    Фото gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Затяжные морозы и снегопады привели к резкому охлаждению Азовского моря. Температура воды и воздуха упали настолько, что замерзли аттракционы в аквапарке Кирилловки (Запорожская область).

    Фото gazeta.zp.ua
    Аквапарк замерз в Кирилловке (Запорожская область)

    Ранее полностью замерзло морское побережье в курортном Бердянске.

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    Перепады температур также привели к тому, что Черное море в районе Одессы интенсивно "испаряет" влагу в воздух

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