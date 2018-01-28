На берегу Азовского моря замерзли аттракционы в аквапарке

Фото gazeta.zp.ua

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Затяжные морозы и снегопады привели к резкому охлаждению Азовского моря. Температура воды и воздуха упали настолько, что замерзли аттракционы в аквапарке Кирилловки (Запорожская область).

Фото gazeta.zp.ua Аквапарк замерз в Кирилловке (Запорожская область)

Ранее полностью замерзло морское побережье в курортном Бердянске.

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Перепады температур также привели к тому, что Черное море в районе Одессы интенсивно "испаряет" влагу в воздух

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