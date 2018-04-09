Для приазовских регионов Украины выпущено штормовое предупреждение

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 апреля в Приазовье ожидаются мощные порывы ветра, говорится на сайте Госслужбы ЧС Украины.

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"По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 метров в секунда", — предупреждают спасатели.

Ранее сообщалось, что на понедельник в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла.

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