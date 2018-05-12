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    Военные РФ прокомментировали полет ракетоносцев у побережья Аляски

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    Представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что американские истребители около часа сопровождали российские стратегические бомбардировщики.
    Перехват бомбардировщика Ту-95. Архивной фото
    RIA News ВВС США | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами и отработали дозаправку в воздухе, на отдельном участке маршрута их сопровождали два американских истребителя, разъяснил представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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    "Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Во время полета самолеты дальней и морской авиации сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил. В ходе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе", — сказал он.

    Как отметил Конашенков, "на отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США".

    Он сообщил, что все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи российских стратегических ракетоносцев выполнили в полном объеме.

    "Летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — добавил Конашенков.

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