AS Norvik banks запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке, что "позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка".
AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского "Сбербанка."
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".