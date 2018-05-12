В Госдепе сочли незаконными гуманитарные конвои РФ в Донбасс

КИЕВ, 12 мая —РИА Новости Украина. Гуманитарные конвои, которые без проверок Россия направляет на не подконтрольные украинскому правительству территории Донбасса, незаконны, заявила спикер Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Россия отправила в понедельник еще один незаконный, неконтролируемый конвой через границу в Восточную Украину, скорее всего, пополнив свои силы", — написала Науэрт в своем Twitter, назвав Украину "все более и более процветающей".

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Ранее сообщалось, что Россия отправила в Донбасс уже 76-ый по счету гумконвой. По данным МЧС РФ, 40 грузовиков должны были доставить в Луганск и Донецк "свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество".

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Россия неоднократно отрицала свою причастность к конфликту в Донбассе.