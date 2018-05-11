В США возникли проблемы с туалетами из-за санкций против России

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Санкции, введенные в начале апреля против РФ со стороны США, усугубили проблему с канализацией в штаб-квартире Национальной службы парков США, пишет издание Huffington Post.

Как сообщил представитель службы Майк Литтерст, историческое здание, расположенное неподалеку от мемориала Джефферсона в Вашингтоне, долгое время испытывало проблемы с канализационными насосами. В прошлом году насосы были заменены, однако вышли из строя в марте этого года, сделав туалеты в здании непригодными для использования. По словам Литтерста, в течение нескольких недель сотрудникам службы приходилось пользоваться биотуалетами или туалетами, расположенными в других зданиях.

По данным издания, для замены насосов Национальная служба США обратилась к компании Chesapeake Environmental Equipment — дистрибьютору продукции швейцарского промышленного концерна Sulzer, который оказался затронут новыми антироссийскими санкциями.

Ранее сообщалось, что США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Sulzer попал под влияние новых американских санкций, так как "Ренове" принадлежало более 50% его акций — счета швейцарского концерна в банках США были частично заморожены, компания не могла проводить транзакции в долларах (за рядом исключений) и принимать новые заказы.

По данным Huffington Post, контракт на поставку оборудования со стороны Chesapeake Environmental Equipment датирован 19 марта. По словам Литтерста, доставка заказа была осуществлена только 13 апреля, на следующий день после того, как Sulzer смог выйти из-под действия санкций США.

Издание не смогло связаться с предстателями Chesapeake Environmental Equipment, чтобы получить комментарий.

Как пишет издание, санкции, вероятно, не были единственной причиной, однако они еще больше замедлили ремонт туалетов в штаб-квартире Национальной службы парков США, работа которых была восстановлена 20 апреля.