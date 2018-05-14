"Северный поток-2": Европа не хочет быть заложником Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Министр экономики Германии Петер Альтмаер прибыл в воскресенье с визитом в Киев, чтобы обсудить "Северный поток-2" и выход США из ядерной сделки с Ираном.

По словам министра, "целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов учитывая энергетику и бизнес" — речь идет об обеспечении поставок энергоносителей в Европу.

"Северный поток-2" и украинская ГТС

Киев бьет тревогу: новый трубопровод может окончательно похоронить украинскую ГТС. Там дела и без того не очень. По данным эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, за 4 месяца 2018 года объем транзита газа составил 27,8 млрд куб.м., тогда как за аналогичный период прошлого эта цифра составила 30,5 млрд куб.м. — падение почти на 10%, или на 2,7 млрд кубометров.

Отметим, в 2017 году РФ поставила на европейский рынок 190 миллиардов кубометров газа, из них лишь 92 миллиарда кубометров прошли по украинской ГТС.

Если будет запущен "Северный поток – 2", он заберет еще 55 миллиардов кубометров газа, таким образом, украинской ГТС останется 40 миллиардов кубометров, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что ГТС спроектирована таким образом, что становится убыточной, если прокачивает меньше 50 миллиардов кубометров газа.

Отметим, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что Украина будет бороться за то, чтобы сохранить после 2019 года транзит газа в объеме более 40 млрд кубометров.

"Сообщники России"

Понятно, что такая перспектива не на шутку пугает Киев. Верховная рада Украины даже призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2".

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что он глубоко убежден: "реализация проекта "Северного потока-2"… является агрессивным намерением РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны Европейского Союза".

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев назвал газопровод "троянским конем для ЕС".

А президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям медиагруппы Funke назвал сторонников строительства трубопровода "сообщниками России в ее гибридной войне".

Тема опасного для Киева газопровода обсуждалась во время недавнего визита Порошенко в Германию. Но о каких-либо конкретных результатах переговоров не сообщается.

Остается "взывать к американцам"?

Однако у Украины нет никаких шансов заблокировать строительство "Северного потока-2", поскольку это не в ее компетенции, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, Киев может лишь обращаться в органы Евросоюза с соответствующей просьбой. Но и Евросоюз, отметил эксперт, не может заблокировать строительство — "он может только как-то заставить консорциум работать по тем правилам, которые могут быть изменены".

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В общем, "Украина может только взывать к американцам". Тем более что США, по словам эксперта, заинтересованы в том, чтобы российский газ шел через территорию Украины, и Украина получала транзитную выручку — "таким образом нужно будет меньше ей помогать".

Кроме того, США заинтересованы в выходе на европейский рынок сжиженного газа.

Европа устала от зависимости

Западные партнеры Киева обеспокоены — но не все. Резко против проекта выступают балтийские страны. Варшава также призвала Германию отказаться от строительства газопровода.

Ранее Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике проект "Северный поток-2". В интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe дипломат предостерег правительство страны от "слишком большого влияния", которое, по его предположению, Россия сможет оказывать на ФРГ после окончания строительства газопровода.

По его словам, США тесно сотрудничают с европейцами, которые также разделяют эти опасения.

Берлин же заинтересован в реализации проекта и тесно сотрудничает в этом с Москвой. Хотя — с оговорками. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация "Северного потока-2" возможна только в том случае, если Россия не откажется от использования газотранспортной системы Украины. По ее словам, она сказала об этом президенту РФ Владимиру Путину в телефонной беседе.

Москва готова, но… Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что транзит может сохраниться на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, но только если если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Правда, как рассказал в интервью радиостанции Голос Столицы ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, сейчас никто в Москве не хочет разговаривать с представителями НАК "Нафтогаз" о продлении контракта.

При этом, по словам Рябцева, "большинство европейских стран рассматривает "Северный поток-2" как возможность диверсифицировать маршруты поставок газа на свою территорию и перестать быть зависимыми от отношений между Украиной и Россией, которые вряд ли будут нормализованы после 2020 года, когда истечет срок контракта по транзиту российского газа через нашу территорию".

"Трамп не мешает"

Так что же — раскалывает ли этот проект западную "коалицию" в вопросе поддержки Киева? На этот вопрос политический аналитик Дмитрий Корнейчук ответил отрицательно.

"На самом деле "Северный поток-2" никак не раскалывает Запад. С одной стороны, ЕС реализовывает этот проект, несмотря на действующие санкции, поскольку Европа не хочет больше быть заложником разборок России и Украины. С другой стороны, критика Северного потока-2 со стороны США — это просто слова. И, пока действуют договоренности между Трампом и Путиным, США не будут применять никаких реальных санкций против европейский компаний, которые строят СП-2. Иными словами, Трамп не мешает реализации проекта", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают почти в 10 млрд евро. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.