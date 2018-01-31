В Черное море вошли британский эсминец и турецкий фрегат

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 30 января, в акваторию Черного моря вошли эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат "Газиантеп", говорится в сообщении Объединенного военно-морского командования НАТО в Twitter.

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"Входящие в состав постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) британский эсминец Duncan и турецкий фрегат "Газиантеп"… вошли в Черное море сегодня", — сказано в сообщении.

twitter.com/NATO_MARCOM Турецкий фрегат "Газиантеп"

Напомним, 9 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году.