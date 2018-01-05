Американский эсминец вошел в Черное море

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Американский эсминец USS Carney DDG64 в пятницу зашел в Черное море, пишет Думская.

Он стал первым кораблем НАТО, посетившим черноморский регион в новом году.

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Издание напоминает, что в июле 2017 года USS Carney DDG64 был в Одессе и принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017". Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.

Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".