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    Общество

    Американский эсминец вошел в Черное море

    (обновлено: )27617
    Американский эсминец USS Carney DDG64 стал первым кораблем НАТО, посетившим черноморский регион в новом году. Он вошел в Черное море в пятницу.
    Американский эсминец USS Carney DDG64. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Американский эсминец USS Carney DDG64 в пятницу зашел в Черное море, пишет Думская.

    Американский эсминец USS James E. Williams (DDG95) зашел в одесский порт
    Думская.net
    Несмотря на шторм. Ракетный эсминец США зашел в одесский порт

    Он стал первым кораблем НАТО, посетившим черноморский регион в новом году. 

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    Издание напоминает, что в июле 2017 года USS Carney DDG64 был в Одессе и принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017". Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.

    Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".

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