Эсминец США покинул Черное море

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Американский ракетный эсминец USS Carney покинул Черное море. Снимки эсминца возле берегов Турции разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через пролив Босфор.

​Корабль вошел в Черное море 5 января. USS Carney провел 12 января совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости.

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Ранее американские военные опубликовали в Facebook фотографии эсминца с учений, на которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами.

Сообщалось, что Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Данный корабль посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент страны Петр Порошенко.