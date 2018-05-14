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    Избран новый глава правительства Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (266)

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    Ким Торра призывает создать правительство в изгнании – Совет Республики, а в самой Каталонии - Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту структуру.
    Ким Торра
    El Pais

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Парламент Каталонии утвердил во втором туре голосования одного из самых радикальных представителей сепаратистского движения — представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства, сам он называет себя временным главой женералитета, поскольку настоящим главой кабмина, по его мнению, остается Карлес Пучдемон.

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    REUTERS Albert Gea
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    Для победы во втором туре кандидату было достаточно получить относительное большинство голосов в парламенте. За него проголосовали 66 депутатов от партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Против проголосовали 65 депутатов — представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, — крупнейшей в парламенте фракции "Граждане", социалисты, Народная партия и Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение Podemos). Ключевыми были голоса четырех депутатов от леворадикальной сепаратистской партии "Кандидатура народного единства", которые воздержались. В первом туре, который состоялся в субботу, расклад голосов был аналогичным, однако для победы с первой попытки кандидату было необходимо получить абсолютное большинство.

    В своем программном выступлении в каталонском парламенте в понедельник Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "Республику для всех". Торра называет себя "исполняющим обязанности главы женералитета", поскольку легитимным главой правительства он считает Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности испанским премьером Мариано Рахоем в конце октября прошлого года и дожидающегося в Германии решения немецкого суда об экстрадиции. Торра также призывает создать правительство в изгнании – Совет Республики, а в самой Каталонии — Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту структуру.

    Ранее суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.

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