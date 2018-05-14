Избран новый глава правительства Каталонии

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Парламент Каталонии утвердил во втором туре голосования одного из самых радикальных представителей сепаратистского движения — представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства, сам он называет себя временным главой женералитета, поскольку настоящим главой кабмина, по его мнению, остается Карлес Пучдемон.

Для победы во втором туре кандидату было достаточно получить относительное большинство голосов в парламенте. За него проголосовали 66 депутатов от партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Против проголосовали 65 депутатов — представители партий, поддерживающих территориальную целостность Испании, — крупнейшей в парламенте фракции "Граждане", социалисты, Народная партия и Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение Podemos). Ключевыми были голоса четырех депутатов от леворадикальной сепаратистской партии "Кандидатура народного единства", которые воздержались. В первом туре, который состоялся в субботу, расклад голосов был аналогичным, однако для победы с первой попытки кандидату было необходимо получить абсолютное большинство.

В своем программном выступлении в каталонском парламенте в понедельник Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "Республику для всех". Торра называет себя "исполняющим обязанности главы женералитета", поскольку легитимным главой правительства он считает Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности испанским премьером Мариано Рахоем в конце октября прошлого года и дожидающегося в Германии решения немецкого суда об экстрадиции. Торра также призывает создать правительство в изгнании – Совет Республики, а в самой Каталонии — Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту структуру.

Ранее суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.