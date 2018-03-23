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    Верховный суд Испании выдал ордер на арест экс-главы Каталонии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (258)

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    Судья запросил объявить в европейский розыск помимо Пучдемона бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, а также бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати.
    Карлес Пучдемон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и ряда политиков, пишет El País.

    Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным газеты, судья запросил объявить в европейский розыск помимо Пучдемона бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, а также бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании.

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    Также выдан международный ордер на арест генерального секретаря "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая в пятницу не явилась в суд и сообщила, что покинула Испанию. По данным испанских СМИ, она отправилась в Швейцарию.

    Европейский ордер на задержание представителя крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Аны Габриэль, которая находится в Швейцарии, судья не выдал.

    Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября 2017 года добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером того же дня судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. 

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