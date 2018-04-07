Экс-глава Каталонии планировал уехать в Россию перед задержанием - СМИ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии 25 марта, сообщает издание Mundo.

Пучдемон 22 марта прибыл в Финляндию. Однако во время его пребывания там судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и бывших советников женералитета.

"И после этого у бывшего главы правительства, согласно источникам расследования, было два варианта — отправиться в Россию, граничащую с Финляндией, или поехать в Стокгольм, как он в итоге и сделал", — пишет газета.

Пучдемон, как отмечает издание, предпочел "неожиданный" вариант — в пятницу 23 марта он отправился на машине в Лапландию, откуда потом перебрался в столицу Швеции. В Стокгольме Пучдемон создал план возвращения в Бельгию через Данию и Германию, где его задержала полиция.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.

Ранее СМИ сообщали, что в автомобиле, перевозившем Пучдемона во время его поездки по Европе, был установлен "маячок" для отслеживания перемещения политика.

Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.