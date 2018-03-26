Хроника 25 марта: масштабный пожар в ТЦ Кемерово, марши в Киеве и Одессе, арест Пучдемона

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре в Кемерово произошел масштабный пожар, в Киеве прошли мероприятия по чествованию памяти Вячеслава Чорновила, а в центре Одессы радикалы прошли маршем в память о Сашке Билом. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Шествие в Киеве

В Киеве прошли мероприятия по чествованию памяти Героя Украины, председателя Народного руха Украины (1992-1999 гг.) Вячеслава Чорновила. На Банковой представители Народного руха объявили свои требования, среди которых — надлежащее расследование дела убийства Чорновила. Как заявили в Народном рухе, многие обстоятельства гибели Чорновила в автомобильной катастрофе свидетельствуют о сомнительности официальной версии о случайности аварии.

В центре Одессы радикалы прошли маршем в память о Сашке Билом

В Одессе националисты провели марш по центру города в память о лидере УНА-УНСО, координаторе "Правого сектора" на Западной Украине Александре Музычко, более известном как Сашко Билый, который погиб 24 марта 2014 года. В шествии приняли участие около 50 человек — представителей "Национального корпуса", организации "Сокол" и "Уличный Фронт".

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Силовики заявляют об обстрелах в Донбассе и гибели военного

Военные заявляют о 19 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье и одном погибшем силовике, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. Помимо этого группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе, сообщается на официальном сайте миссии ОБСЕ в ежедневном отчете. Инцидент произошел в районе населенного пункта Коминтерново в Донецкой области.

В Харькове взяли на попытке дать взятку директора завода "Укроборонпрома"

Военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры, сообщила пресс-служба прокуратуры. Следователи установили, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств бывший гениректор предложил прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен.

ЧП в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок. По информации СМИ пожар начался в батутной комнате: предполагается, что кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы).

После ареста Пучдемона вспыхнули столкновения с полицией в Каталонии

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда он въехал в страну из Дании. В крупнейших городах Каталонии прошли акции протеста против его задержания. Одна из них — около представительства правительства Испании в Каталонии в Барселоне, где митингующие попытались прорвать полицейский кордон. В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии более 30 человек получили травмы.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли отмечается ежегодно 25 марта на протяжении нескольких последних лет. Памятные мероприятия, которые проводятся во многих странах 25 марта, посвящаются миллионам человек, ставших в свое время жертвами рабства. Участники программы пытаются понять, кем были эти люди, как сложились их судьбы, какую память они смогли оставить о себе.