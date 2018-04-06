Бывшего лидера Каталонии отпустили на свободу из немецкой тюрьмы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн в ФРГ сообщила, что залог за освобождение бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона получен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителей ведомства.

Пучдемон может немедленно покинуть тюрьму в немецком Ноймюнстере, сообщила генпрокуратура.

Как пишет газета Stuttgarter Zeitung, сотрудница прокуратуры заявила, что решение об освобождении Пучдемона вступило в силу в 11.14 по местному времени (12.14 по Киеву). В соответствии с условиями освобождения, каталонский политик не может покидать территорию Германии, обязан сообщать правоохранителям о любом изменении места жительства, а также должен раз в неделю являться в полицию города Ноймюнстер.

Пучдемон после освобождения из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер поблагодарил за полученную поддержку и призвал немедленно освободить других каталонских политиков, "которые находятся в испанских тюрьмах".

"Я бы хотел поблагодарить за поддержку, которую я получал все эти дни со всего мира: из США, Великобритании, Японии, Франции, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Мексики, Турции, Германии, Бразилии, Испании и Каталонии", — заявил Пучдемон в ходе пресс-конференции у здания тюрьмы. Трансляцию выступления вело видеоагентство телеканала RT Ruptly.

"Я призываю к немедленному освобождению всех моих коллег, которые все еще остаются в испанских тюрьмах…. Европе должно быть стыдно за наличие политзаключенных", — добавил он.

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.