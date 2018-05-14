В Китае считают, что искусственный интеллект воплотит идеи Маркса

MANJUNATH KIRAN / AFP

РИА Новости Украина

Искусственный интеллект покажет, что Карл Маркс был прав. Такое мнение высказал профессор Университета Цинхуа Qinghua Фэн Сян (Feng Xiang) в ходе конференции по искусственному интеллекту в Пекине. По мнению профессора, важнейший вызов современных социально-экономических систем – искусственный интеллект. И наиболее эффективно он может быть применен не в условиях свободного рынка, а в плановой экономической системе.

Подобные идеи уже звучали, причем из уст людей, от которых меньше всего ожидаешь тяготения к марксистскому учению. Так, в прошлом году глава крупнейшей технологической компании Китая Alibaba Джек Ма заявил, что Big Data в ближайшие несколько десятилетий сможет воскресить плановую экономику, и она станет эффективной. По словам Джека Ма, последние сто лет считалось, что лучшей альтернативы рыночной экономике нет. Потому что только в условиях свободного рынка есть так называемая "невидимая рука". То есть рыночные механизмы сами регулируют всю систему. А в условиях планового хозяйства невозможно оптимально распределить ресурсы. Однако роль плана в экономике, по мнению Джека Ма, может вырасти в течение ближайших тридцати лет. Потому что анализ big data с помощью искусственного интеллекта позволяет оперативно принимать оптимальные решения по размещению ресурсов. Таким образом, главный недостаток плановой экономики будет устранен, пишет Sputnik.

Схожее мнение высказал и профессор Фэн Сян. Он считает, что искусственный интеллект и большие данные ни в коем случае не должны попасть в руки частных структур. Если искусственный интеллект окажется под контролем рыночных сил, будут появляться олигополии больших данных. Появятся новые олигархи, которые приватизируют все богатство, создаваемое роботами. А люди, вытесненные со своих рабочих мест, неизбежно станут социальными аутсайдерами.

ISAAC LAWRENCE / AFP Искусственный интеллект

С другой стороны, в условиях планового хозяйства или китайской социалистической рыночной экономики, можно справедливо распределять не только ресурсы и факторы производства, но и создаваемую добавленную стоимость между людьми. Таким образом, марксистские идеи могут получить новую жизнь в цифровом XXI веке и стать решением многих проблем, возникших, в том числе, с появлением искусственного интеллекта, считает Фэн Сян.

Главный вопрос, который порождает искусственный интеллект – что делать с рабочей силой, высвобождающейся в результате внедрения роботов. По данным исследования McKinsey Global, к 2030 году 800 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за автоматизации и роботизации производств и рабочих процессов. Решить проблему можно, если ввести, например, безусловный базовый доход. Это значит, что всем жителям страны будет выплачиваться равная сумма вне зависимости от их уровня дохода и без необходимости выполнения работы. Это будет своеобразное пособие, подушка безопасности для тех, кто пострадал от роботизации и не может быстро переквалифицироваться, чтобы найти работу.

REUTERS Thomas Peter Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017

Пока что такой эксперимент проводят только в Финляндии. Он стартовал в начале 2017 года и закончится 31 декабря 2018. О том, насколько эксперимент удачный, судить еще рано. Однако власти страны уже заявили, что продлевать его не планируют.

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А большинство развитых стран, где развитие искусственного интеллекта идет особенно быстро, выступает против выплат безусловного базового дохода. Это происходит, отчасти, потому, что распределением ресурсов управляет рынок. А вот в условиях плановой экономики такой проблемы бы не возникло, считает профессор Фэн Сян. С одной стороны, деньги на безусловный базовый доход можно найти за счет сокращенных рабочих – за них уже ведь не нужно платить страховые и пенсионные взносы. Кроме того, роботизация помогает снизить издержки производства. Поэтому высвободившийся капитал можно направить на социальные нужды. А справедливо распределить этот капитал поможет плановая система.

Однако некоторые эксперты полагают, что чрезмерная консолидация власти над искусственным интеллектом в руках государства может оказаться вредной. Ведь неспроста основной двигатель мирового прогресса в этой области не академические институты, а частные корпорации. Даже в Китае основная масса работы в области искусственного интеллекта сосредоточена в руках четырех частных компаний: Alibaba, Baidu, Tencent, iFlyTek. Искусственный интеллект не может быть в руках какой-то одной компании, даже одного государства, говорит Sputnik китайский эксперт по интернет-технологиям Лю Синлян Liu Xingliang: "В мире нет абсолютной справедливости, любая новая технология, новое производство не может быть сосредоточено в одних руках, хоть частного лица, хоть государства. Искусственный интеллект также не может принадлежать какой-то компании или государству. Если будет по-другому, то мы просто откатимся назад к модели плановой экономики, которая была раньше. И все наши достижения, полученные благодаря системе рыночной экономики, мгновенно улетучатся. Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, он может помогать и стимулировать развитие общества гораздо сильнее, чем, в свое время, интернет. Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни, все отрасли экономики, и не нужно весь контроль отдавать на откуп государству. Потому что власти не могут в равной степени проникнуть абсолютно во все сферы, достаточно просто управлять теми отраслями, которые напрямую влияют на благосостояние народа. Я не думаю, что все национальное хозяйство можно отдать под управление искусственному интеллекту. Это может быть лишь вспомогательный инструмент. Но ни искусственный интеллект, ни блокчейн сами по себе не могут стать основой регулирования экономики".

REUTERS Thomas Peter Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017

Получается, ошибается профессор Фэн Сян? Не совсем так. Просто под плановой экономикой понимается уже совсем другая система, не та, что была в Советском Союзе или в КНР до конца 70-х годов. Да и председатель КНР Си Цзиньпин, хотя и говорит о Манифесте Коммунистической партии 1848 года как о документе, который должен вдохновлять современных членов КПК в своей работе, вовсе не подразумевает возрождение социализма и планового хозяйства в том виде, в каком он был в XX веке.

Сейчас в западных СМИ периодически поднимается вопрос о том, может ли Китай снова прийти к плановому хозяйству. Однако при этом авторы подобных рассуждений признают, что в любом случае претворены в жизнь могут быть лишь какие-то элементы классического учения Маркса. И китайская экономика, и политическая система уже давно обладают своей собственной спецификой.