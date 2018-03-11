Привет из будущего. Китай создает самый умный искусственный интеллект

РИА Новости Украина

Власти Китая собираются вложить 31 млрд долларов в местные стартапы по производству чипов для искусственного интеллекта. Деньги будут привлекаться через Национальный инвестиционный фонд производства микросхем (China Integrated Circuit Industry Investment Fund Co).

Предполагается, что в качестве инвесторов выступят госструктуры и корпорации, а разработчики чипов получат деньги во втором полугодии. Сейчас в Китае много молодых талантливых ученых. Однако у них порой не хватает опыта работы в области создания смарт-чипов, пишет Sputnik.

Сможет ли Китай в таких условиях создать самый умный в мире искусственный интеллект?

Китай — крупнейший в мире потребитель микрочипов и полупроводниковых схем, ежегодно страна импортирует этой продукции на 200 млрд долларов. Однако власти опасаются, что зависимость от импорта не только подрезает крылья быстро развивающейся в последнее время технологической отрасли, в том числе разработкам в сфере искусственного интеллекта, но и угрожает национальной безопасности.

Чиновники задаются вопросом: а что если зарубежные производители вдруг перестанут экспортировать в Китай свои чипы? Тогда ведь пострадают самые различные производства электроники и даже бытовой техники.

Поэтому в 2014 году с подачи Министерства промышленности и информатизации и Министерства финансов КНР был учрежден Национальный инвестиционный фонд производства микросхем. Его главная задача — привлекать средства для развития исследований и разработок в области производства чипов и микросхем.

В 90-е годы Китай не мог конкурировать с Intel в производстве процессоров для компьютеров. В последние годы страна пыталась занять хоть сколько-нибудь весомую долю рынка процессоров для мобильных гаджетов, но также не выдержала конкуренции с Intel и Qualcomm. Наконец, теперь появился реальный шанс занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, говорит эксперт по интернет-технологиям Лю Синлян.

"Сейчас в китайских ВУЗах открыты специальности по искусственному интеллекту. Это, конечно, для нас новые специальности. Однако нельзя сказать, что раньше у нас не было каких-либо исследований в этой области. У нас изучается робототехника, системы распознавания лиц, и другие области. Они все так или иначе связаны с искусственным интеллектом, просто раньше мы не объединяли эти специальности", — говорит эксперт.

По его словам, в стране накоплен определенный опыт в этих сферах.

"Конечно, мы в целом еще отстаем от США в базовых исследованиях искусственного интеллекта, однако хорошо продвинулись в применении его в разных областях. Это так же, как с «четырьмя новыми великими изобретениями». Вовсе не обязательно, что именно в Китае их изобрели, но именно у нас эти вещи получили широкое применение», — отмечает Лю Синлян.

У китайских властей — большие планы на отрасль искусственного интеллекта. В июле Госсовет КНР опубликовал «Программу развития искусственного интеллекта нового поколения». Согласно этой программе, отрасль искусственного интеллекта в Китае аккумулирует $22,8 млрд до 2020 года, а к 2025 году выйдет на первое место в мире с капитализацией $60 млрд, а к 2030 г — 150 млрд. долларов.

Почему власти уделяют такое внимание это сфере?

Многолетний стремительный экономический рост Китая объяснялся тем, что страна была мировой фабрикой. Китай обладал исключительным конкурентным преимуществом: большое население, которое было готово много работать за небольшую по мировым меркам плату. Сейчас настал момент, когда большое население также можно использовать как конкурентное преимущество.

Дело в том, что искусственный интеллект тем лучше обучается, чем больше данных в него вносится. По мнению бывшего главы китайского подразделения Google Ли Кайфу, просто неплохой ученый с огромным массивом данных создаст лучший искусственный интеллект, нежели гениальный ученый, обладающий небольшим объемом данных. Почти полуторамиллиардное китайское население — и есть тот самый генератор огромного количества данных.

С другой стороны, важно не просто обладать ресурсом, но и уметь оптимально им распоряжаться. Сейчас в пекинском хайтек-кластере Чжунгуаньцунь трудится немало молодых и талантливых китайских стартаперов. Однако их средний срок работы в отрасли не превышает 3 лет, тогда как лучшие умы Кремниевой долины работают над искусственным интеллектом, в среднем, 8-10 лет. Поэтому одни лишь большие данные не сделают Китай мировыми лидером искусственного интеллекта, тем более за такой короткий срок, считает руководитель группы EMCG производственного союза информатизации и интернет-безопасности кластера Чжунгуаньцунь Ван Кэ.

"Не думаю, что за 10 лет можно совершить такой прорыв в отрасли искусственного интеллекта, как мы хотим. Я учился в аспирантуре в 80-х годах, тогда как раз была вторая волна интереса к ИИ. Но процесс разработки программного обеспечения для ИИ отличается от аналогичного процесса в обычных компьютерах, программирование гораздо сложнее. Рядовым программистам с этим не справиться", — уверен эксперт.

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Если нет теоретической базы, добавляет он, специальной квалификации и накопленных технологий, можно сколько угодно бахвалиться, но особых успехов не будет.

"ИИ не возьмешь людской массой, здесь нужны высококлассные специалисты в области алгоритмических описаний, а в этой области у нас человеческий капитал стремится к нулю, и за 10 лет дефицит кадров мы не восполним", — заявляет Ван Кэ.

Тем не менее, Китай осознает необходимость привлечения лучших мировых специалистов, и делает в этом направлении определенные шаги. Например, упрощает процедуры получения виз и временной регистрации для таких людей. Технологические компании КНР предлагают лучшие финансовые условия: высококлассный ученый может зарабатывать до миллиона долларов в год.