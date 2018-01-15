наверх
15.01.201818:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    Искусственный интеллект впервые обошел человека в понимании прочитанного

    (обновлено: )67
    Ученые использовали тест, разработанный Стэнфордским университетом, который является наиболее авторитетным способом оценки навыков машины на понимание прочтенного материала.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Искусственный интеллект, разработанный в Китае, справился с тестом на понимание прочитанного текста успешнее человека.

    Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017
    REUTERS Thomas Peter
    Возможности искусственного интеллекта приблизились к человеческим

    Как пишет Bloomberg, ученые использовали тест, разработанный Стэнфордским университетом, который является наиболее авторитетным способом оценки навыков машины на понимание прочтенного материала. Включает он в себя свыше 100 тысяч вопросов, которые основаны на 500 статьях из "Википедии".

    В итоге исследования показатель искусственного интеллекта составил 82,4 балла при том, что наиболее высокий показатель людей — 82,3 балла.

    Искусственный интеллект был разработан китайским интернет-гигантом Alibaba Group. В компании заявили, что данный случай, когда машина превзошла человека в понимании прочитанного, является первым в истории.

    Обойти человека в этой области также смог и искусственный интеллект от компании Microsoft, причем с более высоким показателем в 82,7 балла. Однако его тестирование проходило на один день позже.

    напомним, ранее искусственный интеллект помог NASA найти экзопланету.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты