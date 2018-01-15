Искусственный интеллект впервые обошел человека в понимании прочитанного

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Искусственный интеллект, разработанный в Китае, справился с тестом на понимание прочитанного текста успешнее человека.

Как пишет Bloomberg, ученые использовали тест, разработанный Стэнфордским университетом, который является наиболее авторитетным способом оценки навыков машины на понимание прочтенного материала. Включает он в себя свыше 100 тысяч вопросов, которые основаны на 500 статьях из "Википедии".

В итоге исследования показатель искусственного интеллекта составил 82,4 балла при том, что наиболее высокий показатель людей — 82,3 балла.

Искусственный интеллект был разработан китайским интернет-гигантом Alibaba Group. В компании заявили, что данный случай, когда машина превзошла человека в понимании прочитанного, является первым в истории.

Обойти человека в этой области также смог и искусственный интеллект от компании Microsoft, причем с более высоким показателем в 82,7 балла. Однако его тестирование проходило на один день позже.

напомним, ранее искусственный интеллект помог NASA найти экзопланету.