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    Робот-собака против человека: ученые сняли видео дрессировки

    (обновлено: )20802
    Сотрудники американо-японской компании Boston Dynamics опубликовали видео, как настойчивый робот пытается открыть дверь и уйти, несмотря на попытки человека помешать ему.
    Видео BostonDynamics

    Компания Boston Dynamics продолжает проводить опыты и тестировать своих роботов-собак. Результаты испытаний сотрудники публикуют в Youtube.

    В предыдущий раз робототехники показали, как одна "собака" помогает другой выбраться из закрытой комнаты, при этом открывая ручку двери специальным манипулятором.

    В этот раз Boston Dynamics показала, как робот выполняет команду "Иди". Роботизированный пес открывает дверь, однако ее блокирует сотрудник лаборатории. Позднее он просто оттягивает настойчивого робота за поводок.

    Ученые в комментариях указывают, что упрямый робот действовал абсолютно автономно.

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