Робот-собака против человека: ученые сняли видео дрессировки

Видео BostonDynamics

Компания Boston Dynamics продолжает проводить опыты и тестировать своих роботов-собак. Результаты испытаний сотрудники публикуют в Youtube.

В предыдущий раз робототехники показали, как одна "собака" помогает другой выбраться из закрытой комнаты, при этом открывая ручку двери специальным манипулятором.

В этот раз Boston Dynamics показала, как робот выполняет команду "Иди". Роботизированный пес открывает дверь, однако ее блокирует сотрудник лаборатории. Позднее он просто оттягивает настойчивого робота за поводок.

Ученые в комментариях указывают, что упрямый робот действовал абсолютно автономно.

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