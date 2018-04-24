США и Китай, чье сверху в производстве чипов искусственного интеллекта?

MANJUNATH KIRAN / AFP

РИА Новости Украина

Китайские компании могут обойти западных конкурентов по производству чипов для новейших технологий: искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей, сообщает китайская Global Times. Издание ссылается на полученное заявление из компании Alibaba, которая инвестировала в 6 передовых китайских стартапов по разработке чипов. Китай поставил задачу к 2030 году стать мировым лидером в области ИИ. При этом США пытаются помешать планам Китая достичь глобального лидерства.

В распоряжении Global Times оказалось заявление Alibaba, в котором говорится, что компания поглотила производителя микрочипов из Ханчжоу C-Sky Microsystems. Объединив свежие идеи стартапа и масштабный капитал технологического гиганта можно совершить прорыв в развитии национальной отрасли производства чипов. Это очень важный шаг, говорится в заявлении компании. Ранее Alibaba уже инвестировала около 100 млн долларов в другого перспективного китайского разработчика чипов Cambricon. Вместе с тем, в портфеле инвестиционных активов компании в области искусственного интеллекта все-таки преобладают стартапы из США вроде Barefoot Networks и Kneron. И это не случайно, пишет Sputnik.

Разработка процессоров и чипов для искусственного интеллекта – самая проблемная часть объявленной китайскими властями программы, согласно которой, страна должна стать мировым лидером в этой области к 2030 году. Исследования и разработка чипов – самый наукоемкий и затратный процесс. Причем не всегда с предсказуемым результатом. На Китай приходится не более 5% мирового производства микросхем. Тогда как США занимают чуть ли не половину этого рынка. Объем импорта Китаем микросхем ежегодно составляет около 200 млрд долларов – даже больше, чем сырьевых ресурсов. Еще два года назад председатель КНР Си Цзиньпин говорил о том, что для обеспечения экономической и национальной безопасности страна должна как можно скорее отойти от импорта таких технологичных товаров и опираться в их производстве на собственные силы.

ISAAC LAWRENCE / AFP Искусственный интеллект

Сейчас многие китайские СМИ представляют слова Си Цзиньпина как пророческие, поскольку ситуация с компанией ZTE как раз демонстрирует уязвимость и зависимость Китая от зарубежных поставщиков. США ввели санкции против ZTE, запретив американским компаниям поставлять китайскому технологическому гиганту комплектующие в течение 7 лет. Сама компания ZTE признала, что будет стараться урегулировать ситуацию с США мирно, поскольку санкции поставят компанию на грань коллапса. ZTE зависит от поставок компонентов Qualcomm и программного обеспечения Google, например, при производстве своих смартфонов.

Понятно, что в условиях развивающейся торговой, а теперь и санкционной войны, другие китайские компании говорят о том, что с опорой на собственные силы вполне можно обогнать Запад в производстве чипов и микросхем. Теоретически никаких преград к этому нет. Но на это требуются деньги и, самое главное, время. Поэтому вопрос не в том, сможет ли Китай в одиночку обогнать Запад в гонке искусственных интеллектов, а в том, насколько долгим и эффективным будет этот процесс, говорит в интервью Sputnik научный сотрудник Института мировой экономики Китайской академии современных международных отношений Чэнь Фэнин (Chen Fengying): "Могу только сказать, что если Китай будет опираться лишь на собственные силы, стать технологической державой ему удастся нескоро. В современном мире в условиях глобализации очень трудно, чтобы какая-либо страна в своем развитии опиралась лишь на собственные силы. Все страны стараются максимально использовать международные ресурсы. И США здесь не исключение. В своем развитии страна получило преимущество в виде международного человеческого капитала. Видно же, как много талантливых специалистов из разных стран работают в США, содействуют их развитию. Но понятно, конечно, что США создали привлекательные условия для этих специалистов. iPhone и Боинг – это результат сотрудничества специалистов из разных стран. И как тут можно говорить, что США полагается на собственные силы? Поэтому я считаю, что Китай не должен создавать инновации изолированно от внешнего мира. В противном случае, даже не знаю, сколько времени на это уйдет".

ISAAC LAWRENCE / AFP Робот София

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Сможет ли США помешать китайским планам по развитию искусственного интеллекта? Да, Америка может крайне затруднить реализацию этой программы. Но дело в том, что удержать, таким образом, технологическое лидерство США все равно не смогут. Ведь цепочки поставок глобальны. Уже сейчас многие аналитики отмечают, что задушив ZTE, например, США бьют по своим местным компаниям, которые широко использовали китайскую продукцию. Да и если Китай в условиях торговой войны закроется и резко сократит импорт американских полупроводников, экономика США также может недосчитаться сотен миллиардов долларов.