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    В центре Парижа произошла резня, есть раненые

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    По информации французских СМИ, в результате нападения неизвестного мужчины тяжелые ранения получили два человека.
    Полиция Франции. Архивное фото
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в субботу вечером во втором округе Парижа, ранены несколько человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

    По данным телеканала, тяжело ранены два человека. Радиостанция RTL сообщает о четырех раненых.

    Напомним, в китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.

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