В центре Парижа произошла резня, есть раненые

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в субботу вечером во втором округе Парижа, ранены несколько человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, тяжело ранены два человека. Радиостанция RTL сообщает о четырех раненых.

Напомним, в китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.