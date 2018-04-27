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    В мире

    При нападении на школу в Китае погибли семь учеников

    (обновлено: )12002
    Власти уезда Минчжи в китайской провинции Шэньси сообщили, что нападение на учеников произошло, когда они возвращались из школы домой. Семь человек погибли, 12 получили ранения.
    Китайский полицейский
    flickr.com/2 dogs

    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Неизвестный напал на учащихся средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси, в результате семь детей погибли, 12 получили ранения, сообщили власти уезда в соцсети Weibo.

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    По имеющейся информации, нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18.10 по местному времени (13.10 по Киеву).

    В настоящий момент нападавший задержан. Причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны.

    Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

    Напомним, 18 апреля в России 17-летний ученик школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и порезал ножом руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он поджег учебный класс.

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