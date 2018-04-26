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    Общество

    В школе Умани массово отравились дети

    (обновлено: )55
    В ходе проверок школы, где отравились дети, выявлены нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных норм и правил.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Умани Черкасской области отравились десять учеников школы № 3.

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    Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

    В инфекционное отделение городской больницы № 3 и центральную районную больницу госпитализировали 9 детей с предварительным диагнозом: 5 детей — острый гастроэнтероколит, 1 ребенок – острый энтероколит, 2 ребенка – пищевая токсикоинфекция, 1 ребенок – ОРВИ, ацетонемический синдром, острый гастроэнтероколит.

    Один ребенок с 23 апреля находится на амбулаторном лечении в Уманской детской больнице с предварительным диагнозом острый энтерит.

    В школе проводились проверки, отобраны пробы продуктов, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

    Выявлены нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов, санитарных норм и правил. 

    Ранее сообщалось, что в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды.

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